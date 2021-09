F1 – le débrief des qualifs : "Ca fait plaisir de voir les jeunes devant"

Journée très mouvementée aujourd’hui à Sotchi, le déluge, la troisième séance libre annulée et puis enfin une piste qui permet la qualification. On démarre en pneus intermédiaires, et puis tout à la fin en pneus slick… On débriefe tout cela avec Stoffel Vandoorne.

Lewis Hamilton enchaîne les petites erreurs ces derniers temps, beaucoup de fautes pour un champion du monde, il le reconnaît d’ailleurs : "Il est conscient de ça. Après, les conditions sur la piste étaient très difficiles. Les autres pilotes ont pu faire plusieurs tours en slick. Quand on a la pression de ne pouvoir faire qu’un tour, et que c’est le tour décisif de la qualification. Il y a énormément de pression et les pilotes repoussent beaucoup les limites."

Max Verstappen partira du fond de grille, mais jusqu’où peut-il remonter ? " Il va au moins finir dans les points mais difficile de savoir où il sera. S’il peut terminer autour de la 5e position ce serait très bien pour lui. Lewis, il part quatrième, trois voitures devant lui sont dépassables. La Williams de Russel je pense qu’il devrait passer assez rapidement. Puis la Ferrari et la McLaren ce sera plus compliqué. Les Mercedes sont très performantes dans des conditions sèches. On verra ce que ce sera comme conditions mais je pense qu’on a une chance d’aller gagner la course."

Trois coups de cœur jusque-là ce week-end : Norris en pole, Sainz qui profite des circonstances et Sainz qui se retrouve là avec une Williams : "Ça fait plaisir de voir les jeunes devant. Lando très bien dans ces conditions mixtes sous la pluie, à Spa déjà il était très rapide. Ici il a de nouveau fait le job avec des slicks dans des conditions changeantes et c'est pareil pour Carlos et Georges : on espère voir une belle bataille demain !"