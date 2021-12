F1 : Latifi révèle avoir reçu des menaces de mort après son accident au GP d'Abou Dhabi

Nicholas Latifi, le pilote canadien de l'écurie Williams, a révélé mardi qu'il avait été la cible de menaces de mort, pour avoir provoqué l'intervention de la voiture de sécurité au Grand Prix d'Abou Dhabi, le dernier de la saison de Formule 1.

Son accident, survenu à cinq tours du terme, a permis au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) de changer ses pneus, de dépasser le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) dans le dernier tour, et de remporter le titre dans la foulée.

Latifi a expliqué dans un message posté sur Twitter ainsi que sur son site internet qu'il était la cible d'un torrent d'insultes depuis.

"En me rappelant la course, dès que le drapeau d'arrivée a été agité, j'ai su ce qui se passerait sur les réseaux sociaux", a écrit le pilote de 26 ans.

"Le fait que j'ai pensé qu'il était préférable de supprimer Instagram et Twitter sur mon téléphone pendant quelques jours dit tout ce que nous devons savoir sur la cruauté du monde en ligne", a déploré le natif de Montréal.

L'écurie Mercedes avait déposé un recours sur l'issue de la course et de la lutte pour le titre, finalement retiré. Mais selon son patron Toto Wolff, Lewis Hamilton a été "volé" alors qu'il était en passe de gagner le Grand Prix et de devenir champion du monde de F1 pour la huitième fois, ce qui aurait constitué un record.

Latifi s'est dit "choqué" par "le ton extrême des paroles, des insultes, et même des menaces de mort" reçues, précisant toutefois qu'il laisserait cette vague de "négativité" passer.

"J'ai conscience que j'ai peu de chance de convaincre ceux qui ont agi de cette façon envers moi de changer leurs manières de faire - et qu'ils pourraient même utiliser ce message contre moi - mais il est juste de dénoncer ce genre de comportement et ne pas rester silencieux", souligne-t-il.