Outre les partenariats liés à son écurie (Petronas, Ineos, IWC, Epson…), Hamilton a prêté son image à l’équipementier sonore Bose, à L’Oréal, à Sony, Vodafone ou Puma. Il a co-dessiné deux modèles pour la marque de motos MV Agusta, créé une boisson énergisante pour Monster Energy et des collections pour Tommy Hilfiger et Police. Pour gérer ses affaires, il dispose de sa propre société, "Project Forty Four" (Projet 44, son numéro en course).

"C’est un grand showman, ce qui, pour la F1, est l’idéal. Tous les sponsors adorent ça", expliquait l’ancien pilote français Jean Alesi en 2017, pour sa première incursion dans le Top 10 Forbes des athlètes les mieux rémunérés.

C’est "le seul pilote à dépasser le cadre de son sport" depuis Michael Schumacher, complétait alors Hervé Bodinier, ex-directeur général délégué de Lagardère Plus, agence de consulting à destination des marques.

Proche de nombreuses célébrités, habitué des défilés de mode et des soirées du showbiz, il est friand d’incursions dans le monde des blockbusters ("Cars", "Zoolander 2") et du jeu vidéo ("Call of Duty"). Un film sur la F1 serait aussi en préparation impliquant Brad Pitt.

"Il a les qualités du pilote, une personnalité attractive et il utilise tous les moyens de communication modernes", résumait Bodinier. "C’est ce qui fait sa force en tant que marque : pour les passionnés, c’est la performance et, pour les non-initiés, il fait partie des quelques sportifs que l’on cite dans le monde entier."