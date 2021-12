Cette année, LH compte le même nombre de points que Max Verstappen (369.5), qui occupe la tête du championnat en raison d'un plus grand nombre de victoires (9/8).

Mais avant toute chose, signalons que la situation est fort différente de celle d'il y a cinq ans. À l'époque, Lewis Hamilton était en lutte pour le titre avec son coéquipier Nico Rosberg et accusait avant le départ de la course un retard de douze points, il n'avait donc pas son sort entre les mains.

Comme en 2016, ce n'est qu'au terme du dernier Grand Prix de la saison, dimanche à Abu Dhabi, que nous connaîtrons le nom du nouveau Champion du Monde de Formule 1. Et comme en 2016, Lewis Hamilton est dans la position du chasseur... Retour sur ce Grand Prix d'Abu Dhabi 2016 au goût amer pour le Britannique.

Nico Rosberg célèbre son titre en compagnie de son épouse © AFP

En arrivant à Abu Dhabi, Lewis Hamilton, qui vient de remporter les trois derniers Grands Prix (Etats-Unis, Mexique, Brésil), sait qu'il doit compter sur une contre-performance de son coéquipier pour décrocher son quatrième titre de Champion du Monde.

Nico Rosberg, qui a terminé les trois dernières courses en deuxième position, ne doit lui pas finir au-delà de la troisième place pour rejoindre son papa Keke au palmarès.

En tête durant toute la course, Lewis Hamilton est talonné par Nico Rosberg, qui se satisfait pleinement de la deuxième place, synonyme de titre. Deux pilotes doivent le dépasser pour l'en priver... Lewis Hamilton décide alors de ralentir le rythme pour permettre à Sebastian Vettel (Ferrari) et Max Verstappen (Red Bull) de revenir dans les échappements de son coéquipier allemand...

La tension est à son comble, l'état-major de chez Mercedes implore au Britannique de mettre fin à sa stratégie, mais ce dernier ne veut rien entendre et tente le tout pour le tout. Nico Rosberg reste calme et n'est pas réellement mis en danger par Sebastian Vettel, il termine ce Grand Prix d'Abu Dhabi à la deuxième place, à moins d'une demi-seconde de Lewis Hamilton, qui échoue à cinq points de son coéquipier.

Après une saison très éprouvante moralement pour les deux pilotes Mercedes, Nico Rosberg décide, quelques jours plus tard, de mettre un terme à sa carrière et de ne pas défendre son titre. Il sera remplacé par le Finlandais Valtteri Bottas... pour le plus grand bonheur de Lewis Hamilton !