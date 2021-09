F1 Italie : Suivez la course sprint à Monza en direct vidéo (LIVE 16h25)

RTBF.be/sport vous propose de suivre la course sprint du Grand Prix de Formule 1 d’Italie en direct vidéo. Rendez-vous dès 16h25 pour suivre ce format particulier, nouveauté de 2021, qui permettra de déterminer la grille de départ du Grand Prix de F1 de ce dimanche, tout en donnant des points pour le classement général aux trois premiers de la course sprint.

Les qualifications de vendredi ont permis aux deux Mercedes de partir en 1e ligne. Valtteri Bottas sera devant Lewis Hamilton, Max Verstappen, Lando Norris et Daniel Ricciardo.

C’est la deuxième fois de la saison, après Silverstone en juillet, que la F1 teste ce format de course sprint qualificative d’une demi-heure environ.