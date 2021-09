F1 Italie : Retour de la qualification sprint à Monza - 09/09/2021 La F1 de retour à Monza en Italie après une semaine très agitée sur la marché des transferts. Retour du public aussi après une édition 2020 à huis-clos mais la capacité sera réduite à 50 pourcents. On m’a raconté qu’à ce stade, jeudi fin de journée, on n’avait vendu que 15.000 tickets, ce qui est très peu. Le prix des places est exorbitant, on parle de 800 à 1.OOO Euros en face des stands, ce qui est délirant. Et puis Ferrari n’est pas au sommet de sa forme.