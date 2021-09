F1 Italie : "Podium magique à vivre une fois dans sa vie", "Sentiment indescriptible", Monza hypnotise les pilotes passés par Ferrari.

Le championnat du monde de formule 1 débarque en Italie en cette fin de semaine pour le quatorzième rendez-vous de la saison. Un week-end à la saveur toujours particulière pour les pilotes Ferrari qui vivent au rythme des "Tifosi" du jeudi au dimanche. Charles Leclerc a remporté à Monza sa deuxième victoire en F1, un moment qui marque une carrière et encore davantage quand le cheval cabré orne votre combinaison.



"Je suis chaque fois impatient de venir ici, affirme le Monégasque. C’est toujours un GP particulier quand vous êtes pilote Ferrari. On est allés avec Carlos (Sainz) à Milan avant d’arriver ici et on sent un soutien incroyable même en ville. Les fans vivent pour Ferrari. La Scuderia peut compter sur des supporters partout dans le monde, mais quand vous arrivez ici, c’est encore un autre monde, l’ambiance est incroyable. Il y a des milliers de personnes qui n’attendent que vous et qui scandent votre nom à l’entrée du circuit et dans les tribunes."