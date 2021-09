Max Verstappen a répondu à merveille aux attentes des supporters oranje la semaine dernière. Le pilote Red Bull s’est imposé aux Pays-Bas et a repris par la même occasion la tête du championnat trois petits points devant Lewis Hamilton. Ce succès à domicile occupera sans doute une place toute particulière parmi les 17 victoires du Belgo-Néerlandais.



"C’est sans doute l’une des plus savoureuses victoires de ma carrière, mais en même temps, il est toujours difficile de surpasser l’émotion ressentie lors de mon premier succès (en 2016 au GP d’Espagne). La différence c’est que la semaine dernière tous mes fans s’attendaient à ce que je gagne. Tout autre résultat aurait été une déception pour eux. Et parvenir à s’imposer de cette manière quand il y a tant d'attentes, croyez-moi, c’est compliqué parce que depuis le début de saison on est au coude à coude avec Lewis et Mercedes. Rien n’est jamais garanti, même si de l’extérieur certains peuvent trouver ça facile. C’était un week-end parfait avec la pole et la victoire, mais le soulagement était gigantesque au moment de passer la ligne. Ce n’est qu’à ce moment que j’ai pu me dire : "Ok, c’est bon, c’est fait". Ces quelques jours étaient incroyables, mais il ne faudrait pas avoir de tels week-end trop souvent parce que c’est vraiment épuisant."

"Ce week-end, je ne m’attends en tout cas pas à ce qu’on soit au-dessus de Mercedes comme à Zandvoort en termes de performances. C’est assez compliqué à prédire parce qu’en plus on testera à nouveau la qualification sprint. Ca rajoute une part d’inconnu. J’espère qu’on sera agréablement surpris par le format, mais je ne m’attends pas à énormément de dépassements, parce que même s’il y a beaucoup de lignes droites ici, vous savez tous que c’est très difficile de rester au contact de la voiture devant. On verra. Si je suis en pole, je ne devrai de toute façon pas dépasser trop de voitures (rire)."