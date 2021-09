Monza, le jour d’après…

Dingue l’intensité des réactions dans un sens ou dans l’autre d’ailleurs après le nouveau couac entre les 2 candidats au titre.

C’est marrant, je me suis fait taxer de pro Hamilton ou pro Verstappen pour le même commentaire d’une même action de course… La preuve par l’absurde que je ne suis ni pour l’un ni pour l’autre.

J’ai simplement envie que le duel se prolonge le plus longtemps possible et je ne boude pas le plaisir d’avoir enfin à nouveau une lutte extrême pour le titre entre 2 champions, 2 égos, 2 gladiateurs qui ne lâcheront rien ni sur la piste ni en dehors. Le duel n’a pas lieu que sur la piste, tout est bon pour déstabiliser ou non l’adversaire, essayer de trouver la moindre faille dans leur solide carapace respective. Rien n’est laissé au hasard. Chaque détail compte.

C’est génial et fascinant d’être revenu à l’époque Senna/Prost…

Alors oui, chacun peut avoir son analyse. Je n’ai pas très envie d’en rajouter. Pour moi, c’est un racing incident. Point barre.

Comme à Silverstone, aucun des 2 n’a absolument tout fait pour éviter le crash. Comme à Silverstone, ils sont tous les 2 coupables. Comme à Silverstone, les stewards ont confirmé que les 2 avaient une responsabilité mais que l’un était un peu plus coupable que l’autre. Comme à Silverstone, la sanction est de 10 secondes de pénalité convertie ici en 3 places sur la grille du prochain GP puisque forcément les 10 secondes ne pouvaient être appliquées les pilotes ayant abandonné.

Et contrairement à Silverstone, c’est cette fois Verstappen qui a pris le carton. Reverra-t-on d’autres incidents cette saison ?. Difficile à dire mais c’est loin d’être exclu.

Et les frictions et luttes d’influences entre les 2 Patrons de ces 2 teams ne font rien pour calmer les esprits. Après une chose, c’en est une autre mais les dossiers s’accumulent entre Wolff et Horner, sans doute les 2 personnages les plus influents du paddock.

La flexibilité des ailerons, la gestion du moteur Mercedes, le passage d’Albon étiqueté Red Bull chez Williams avec le moteur Mercedes, les pitstops et j’en passe.

Un mot d’ailleurs sur les pitstops. La nouvelle directive imposée depuis la Belgique a joué un rôle et provoqué le long arrêt de Verstappen.

Personne n’en parle mais je pense que les pitstops manqués à la fois par Verstappen (11”) et Hamilton (4” 2) ont aussi eu un impact dans ce qui a suivi. Verstappen était furieux du temps perdu et très énervé et Hamilton aussi était tendu par son détour prolongé dans les stands.

Et c’est précisément à ce moment de haute tension que les 2 se sont retrouvés côte à côte à la sortie des boxes en route vers la première chicane. Petit mouvement d’Hamilton vers la gauche, Verstappen qui s’entête à vouloir prendre le virage..et bla bla bla…

Le plus important finalement, c’est qu’aucun des 2 pilotes ne soit sérieusement blessé. Et là on doit louer l’efficacité désormais indiscutable du Halo, imposé en F1 depuis 2018 et qui a déjà sauvé quelques vies.

Le Halo et l’arceau qui ont démontré que tous les crash tests effectués ont un sens. Certains s’indignent que Verstappen n’ait eu qu’un petit regard furtif pour Hamilton toujours dans sa voiture..qu’il essayait d’extraire des graviers.

D’autres rappellent les gesticulations d’Hamilton après sa victoire à Silverstone alors que Verstappen était à l’hôpital. Là encore je dis 50/50 et balle au centre… Et vivement le prochain GP. Malheureusement sur un tracé à Sochi qui manque furieusement de caractère. Ce qui n’est pas le cas des 2 candidats à la couronne mondiale.

Ah oui derrière chose, c’est chouette que Ricciardo ait gagné ce nouveau GP passionnant et passionné. Personnellement, j’adore cette saison… et que le meilleur gagne…