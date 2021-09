F1 Italie : Bottas remporte la course sprint à Monza, mauvaise opération pour Hamilton

Valtteri Bottas a remporté la deuxième 'Course Sprint' de la saison de Formule 1 ce samedi à Monza lors du GP d'Italie. Parti en pole lors de cette course de 18 tours, le Finlandais de Mercedes s'est imposé devant le leader du championnat du monde Max Verstappen et Daniel Ricciardo. Parti depuis la deuxième place, Lewis Hamilton a réalisé un mauvais départ et a terminé la course en 5e position derrière Lando Norris alors que Pierre Gasly a terminé sa course dans le mur de pneus.

Bottas engrange donc 3 points au championnat du monde. Verstappen en récolte 2 et Ricciardo 1. Au classement du championnat du monde, Verstappen grapille encore deux points sur Lewis Hamilton et en possède désormais 5 d'avance.

Le résultat de cette course sprint déterminait également la grille de départ pour la course de dimanche. Une course qui verra... Max Verstappen s'élancer depuis la pole. Valtteri Bottas partira en effet en fond de grille après avoir changé des composants de son moteur samedi. Le Néerlandais s'élancera donc aux côtés de Ricciardo. La deuxième ligne sera composée de Lando Norris (3e) et de Lewis Hamiton (4e).

Devant leur public, les Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz s'élanceront depuis la 3e ligne.