Ce dimanche, le peloton de la Formule 1 se déplace sur le tracé d’Imola, en Italie, pour la deuxième manche de la saison 2021, le Grand Prix d’Emilie Romagne.

La pluie s’invite quelques minutes avant le départ et nous offre un spectacle… surprenant ! Max Verstappen (Red Bull) double Lewis Hamilton (Mercedes) à l’extinction des feux, après une touchette entre les deux protagonistes, tandis que Charles Leclerc (Ferrari) prend le meilleur sur Sergio Perez (Red Bull) pour la 3e place. Plus loin dans le peloton, Nicholas Latifi (Williams) et Nikita Mazepin (Haas) s’accrochent, Mick Schumacher (Haas) part lui à la faute sous le régime de voiture de sécurité.

La safety car relâche la meute au 7e tour et Verstappen, malgré une attaque de Hamilton au premier virage, prend la poudre d’escampette, creusant un avantage de 5 secondes. Les deux pilotes rentrent peu avant la mi-course, alors que Hamilton résorbe petit à petit son retard, Verstappen gardant toutefois l’avantage sur le champion en titre.

Le pilote Mercedes passe à l’offensive, mais est toutefois trop optimiste. Il termine dans le bac à gravier et parvient à en sortir au bout d’un long moment. Dans le même tour, Valtteri Bottas (Mercedes) et George Russell (Williams), pilote réserve du team allemand, s’accrochent violemment et s’échangent des noms d’oiseaux. Les débris sont omniprésents, la course est neutralisée.

A la relance, après plus de trente minutes, Verstappen, malgré une frayeur, poursuit sa mainmise sur l’épreuve. Lando Norris (McLaren) bondit au deuxième rang au détriment de Leclerc. La suite de l’épreuve est plus calme, Verstappen gérant son avance et filant vers la victoire, Hamilton remontant lui depuis sa neuvième position provisoire. Un à un, le pilote Mercedes croque ses adversaires, récoltant la 2e place finale devant Norris, Leclerc, Carlos Sainz (Ferrari) et Daniel Ricciardo (McLaren).

Hamilton reste en tête du championnat pour un point face à Verstappen. Le prochain Grand Prix se tiendra au Portugal, à l'Autódromo Internacional do Algarve de Portimao, le 2 mai.