Max Verstappen (Red Bull) a remporté dimanche le Grand Prix d'Émilie-Romagne, mouvementé après un départ sous la pluie à Imola (Italie), devançant Lewis Hamilton (Mercedes) dans cette 2e manche du championnat du monde de Formule 1.

Parti en pole position mais doublé au premier virage par Verstappen, le leader du championnat Hamilton (Mercedes) est ensuite sorti de piste à mi-course avant de remonter finalement à la 2e place. Lando Norris (McLaren) complète le podium alors que l'autre pilote Mercedes Valtteri Bottas a abandonné après un accident.

"J'étais surpris moi-même de prendre la première place au premier virage. C'était une course très difficile, c'était sincèrement très compliqué de rester sur la piste. On a bien géré les choses. J’ai eu très chaud juste avant le nouveau départ. Je suis très heureux. Je suis parvenu à prendre l’avantage dans des conditions piégeuses et glissantes. Je reviens à un point au championnat, mais croyez-moi, la saison va être longue", a indiqué Max Verstappen après la course.

"Bravo à Max, il a fait un super boulot aujourd'hui. Je félicite aussi Lando, troisième. Pour ma part, ce n’était pas une terrible journée. Je n’avais plus commis de grosse erreur depuis longtemps je pense. Quand je dépassais, il n’y avait qu’une seule ligne sèche. J’ai essayé d’arrêter la voiture, mais c’était devenu impossible. Je suis content d’avoir pu revenir, d’avoir retrouvé ma concentration. Je voulais juste remonter, je ne pensais pas au classement général du championnat", a lui précisé Lewis Hamilton.

Vainqueur devant Verstappen du premier GP à Bahreïn le 28 mars, Hamilton préserve d'un point, devant le Néerlandais, la tête du championnat du monde, ayant obtenu le point du meilleur tour en piste.