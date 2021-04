Lewis Hamilton a signé la 99è pole position de sa carrière ce samedi sur le tracé d’Imola. Mais la bagarre fut somptueuse et le britannique a eu fort à faire face à Red Bull une nouvelle fois très en verve. Sergio Perez (2è) n’échoue qu’à 35 millièmes du pilote Mercedes, quant à son équipier Max Verstappen (3è), son retard sur le poleman du jour n’est que de 87 millièmes. Lewis Hamilton signe donc la bonne opération du jour, mais le septuple champion du monde était très étonné d’avoir battu les Red Bull : "Pour être honnête je suis un peu surpris et choqué. Je ne m’attendais pas à signer la pole ce week-end surtout sur cette piste. Mais avec ces températures plus fraîches, on s’est clairement rapprochés d’eux en termes de performances. Mais franchement je n’y croyais pas trop. Lors de la troisième séance d’essais libres, Verstappen était 6 dixièmes plus rapide. Je me suis dit “mon dieu, ce sera impossible de les battre aujourd’hui“, mais je suis parvenu à réaliser un tour magnifique."



Sergio Perez (2è) s’élancera lui aux côtés d’Hamilton. Le mexicain s’est clairement affirmé du côté de chez Red Bull en signant la meilleure qualification de sa carrière : "Me retrouver en première ligne pour ma deuxième course avec Red Bull, cela montre le travail que j’ai abattu avec l’équipe. Au cours des deux dernières semaines, j’ai regardé quasi 300 vidéos de caméras embarquées pour apprendre virage par virage la meilleure approche en termes de freinage, de dosage sur l’accélérateur. Il faut presque réapprendre à piloter."



Rarement devancé par un équipier, Verstappen est lui ressorti un peu frustré de cette séance qualificative : " Je n’ai clairement pas réalisé le tour parfait en Q3. J’ai commis quelques erreurs bizarres. Des fautes que je n’avais plus faites depuis longtemps. Ce n’était pas très bon, mais qu’importe, nous sommes dans la bagarre, la voiture est vraiment bonne."