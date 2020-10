F1 Imola : les qualifications en direct (LIVE vidéo 13H55)

Quatorze ans après le dernier Grand Prix de Saint-Marin, la Formule 1 effectue son retour ce week-end sur le circuit d'Imola à l'occasion du Grand Prix d'Emilie Romagne, 13e des 17 manches du championnat du monde.

>> LIRE AUSSI : Imola 2005 : Alonso remporte un duel somptueux face à Schumacher, survolté

Cette épreuve apportera un nouveau défi à la saison déjà perturbée par le coronavirus. Les équipes vont être confrontées à un format de deux jours, au lieu des trois habituels. La journée des médias, généralement le jeudi, a lieu le vendredi, ce qui signifie que les sessions d'essais libres du matin et de l'après-midi n'auront pas lieu. Les pilotes n'auront qu'une seule séance d'entraînement de 90 minutes le samedi, et la séance de qualification suivra deux heures et demie plus tard. Dimanche, bien sûr, est réservé à la course.

Certains pilotes ne sont pas satisfaits. Max Verstappen le pilote de Red Bull a déclaré qu'il n'était pas normal que la F1 n'ait qu'une seule séance d'essais sur un circuit qui n'a pas organisé de Grand Prix depuis 2006. "Le format de deux jours, je ne m'en soucie pas vraiment, mais alors donnez-nous deux séances d'entraînement. Même s'il est préférable de faire deux séances d'une heure plutôt qu'une de une heure et demie".

>> LIRE AUSSI : Imola 1994 : L'icone Ayrton Senna décède suite à un accident tragique

Dimanche à Imola, Lewis Hamilton, désormais recordman du nombre de victoires en F1 (92), peut s'approcher encore un peu plus du record de sept titres mondiaux de Michael Schumacher. Il compte 77 points d'avance sur son coéquipier chez Mercedes Valtteri Bottas. Mercedes pourrait s'assurer de son septième des constructeurs consécutifs.