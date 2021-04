F1 Imola : les deux Red Bull pour mettre la pression sur Hamilton (LIVE vidéo et commenté 14h55)

Vainqueur il y a trois semaines à Bahreïn après un duel haletant avec Max Verstappen, Lewis Hamilton a réalisé la pole ce samedi à Imola et aura à cœur d'enchaîner avec une deuxième victoire de suite.

Derrière lui, on retrouve les deux Red Bull mais pas dans l'ordre attendu. Sergio Perez a réalisé le deuxième chrono des qualifs et devance Max Verstappen. En deux GP, le Mexicain a déjà fait mieux qu'Alex Albon, incapable de battre son équipier une seule fois en qualifications la saison dernière.

Red Bull aura les cartes en main au niveau de la stratégie puisque Perez partira en pneus tendres et Verstappen en medium. Hamilton débutera la course chaussé de medium également et ne pourra pas compter sur l'aide de son équipier Valtteri Bottas, passé complètement à côté de ses qualifications et qui partira huitième.

►►► À lire aussi : F1 : Hamilton décroche une 99e pole à Imola en devançant de justesse les RedBull

►►► À lire aussi : F1 Imola : Lewis Hamilton surpris par sa pole, les Red Bull prêtes à le pousser dans ses retranchements

Aux côtés de Verstappen, on retrouve Charles Leclerc qui partira en quatrième position. Le Monégasque sera à l'affut et aura à cœur de réaliser une belle performance pour Ferrari qui court à domicile et qui semble revenir dans le coup.

Très rapide tout le week-end, Lando Norris sera également à surveiller. Le Britannique aurait pu partir de la troisième position mais son chrono a été annulé pour avoir dépassé les limites de la piste et partira donc septième avec des envies de remontée fantastique.

Ce deuxième GP de la saison promet d'être aussi serré que le premier et est à suivre en direct vidéo sur Tipik dès 14h55.