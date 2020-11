F1 Imola : Le stratège Lewis Hamilton s'impose là où Ayrton Senna, son idole, est décédé

FINAL CLASSIFICATION @MercedesAMGF1 clinch seventh straight constructor title Another podium for @danielricciardo #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/G9yaZmpr9k

Le résumé du Grand Prix d’Émilie-Romagne

Charles Leclerc derrière Daniel Ricciardo - © DAVIDE GENNARI - AFP

Parti depuis la pole position, Valtteri Bottas a conservé l’avantage au premier virage alors que son coéquipier Lewis Hamilton, à ses côtés en première ligne, s’est fait surprendre par Max Verstappen.

Alors qu’il occupait la cinquième position dans le sillage de la Renault de l’Australien Daniel Ricciardo, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri) a été prié par son ingénieur de course de regagner les stands et d’abandonner après neuf tours de course à cause d’un problème de pression d’eau sur la voiture.

Sur une piste étroite où il est difficile de dépasser, la stratégie et l’efficacité lors des changements de gommes jouent un rôle très important.

Max Verstappen a été le premier du trio de tête à passer des pneus médiums aux pneus durs après 19 tours, imité un tour plus tard par Valtteri Bottas.

Lewis Hamilton, propulsé en tête, a préféré retarder son passage par les stands et a profité d’une piste enfin dégagée pour aligner les tours rapides.

Après 29 tours, le Français Esteban Ocon (Renault) a été contraint d’immobiliser sa Renault en bord de piste à cause d’un problème de boîte de vitesses. Virtual Safety Car, l’occasion rêvée pour Lewis Hamilton de chausser les gommes dures et de conserver la tête avec une avance confortable sur Valtteri Bottas !

Gêné par un fond plat endommagé, le Finlandais s’est fait dépasser en fin de Grand Prix par Max Verstappen.

Nouveau rebondissement à une dizaine de tours de l’arrivée, lorsque la monoplace du Néerlandais a été victime d’une défaillance mécanique. Max Verstappen a abandonné et provoqué la sortie de la voiture de sécurité.

Les pilotes Mercedes en ont profité pour chausser les gommes tendres, alors que George Russell a crashé sa Williams... sous safety car.

Lorsque la course a repris, Lewis Hamilton a repris sa marche en avant - et signé le tour le plus rapide - pour s'imposer devant Valtteri Bottas, Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat et Charles Leclerc.