F1 Imola : le duel annoncé entre Mercedes et Red Bull, acte 2

Qualifications passionnantes avec Lewis Hamilton en pole devant les 2 Red Bull. On sent une nouvelle énergie et motivation chez le champion du monde face à ce nouveau challenge et cette nouvelle opposition Red Bull. Pour la première fois, on aura une seule Mercedes face à deux Red Bull. Et dans un ordre un peu inattendu puisque pour la première fois de sa carrière, Perez s’élancera en première ligne avec Verstappen troisième.

Perez qui aura des gommes tendres au départ, de quoi peut-être causer quelques soucis à Hamilton qui, comme Verstappen, partira en Medium, des spécifications plus dures qui devraient néanmoins être un atout stratégique.

L’autre Mercedes, celle de Valtteri Bottas, ne sera pas d’une grande utilité. Le finlandais, huitième seulement, doit commencer à sentir le souffle de Russell, plus que probable pilote Mercedes en 2022, d’autant que le britannique ne loupe la Q3 que d’un dixième avec sa modeste Williams.

Derrière le duel Mercedes/Red Bull, la bagarre fait rage également. Très serré entre Ferrari 4ième avec Leclerc, Alpha Tauri 5ième avec Gasly et McLaren 6 et 7ième avec Ricciardo et Norris. Dommage pour ce dernier qu’une histoire de quelques centimètres de non respect des limites de la piste au virage 9 le prive d’une deuxième ligne.



►►► À lire aussi : Lewis Hamilton surpris par sa pole, les Red Bull prêtes à le pousser dans ses retranchements

►►► À lire aussi : la 99è pole position de Lewis Hamilton comme si vous y étiez