F1 Imola : Hamilton dans le bac, énorme crash entre Bottas et Russell

Ce dimanche se déroule le Grand Prix d’Emilie-Romagne, sur le circuit d’Imola, la deuxième manche de la saison 2021 de Formule 1. Après un départ très mouvementé, plusieurs pilotes étant piégés par la pluie, la mi-course a aussi apporté son lot de surprises.

Max Verstappen, leader, et Lewis Hamilton, deuxième, repassent par la pitlane et le Britannique se lance ensuite à la poursuite du Néerlandais. Il attaque très fort et titre tout droit dans un bac à graviers. Scène rare du champion du monde en difficulté. Hamilton parvient à sortir du bac, en marche-arrière, et à repartir au milieu du peloton.

Quelques virages plus loin, dans le même tour, Valtteri Bottas, le deuxième pilote Mercedes, s’accroche avec George Russell, le pilote réserve du team allemand. Un crash violent, à haute vitesse, qui envoie de nombreux débris sur la piste. Les deux protagonistes s’échangent des noms d’oiseaux pendant que la direction de course décide de brandir le drapeau rouge.