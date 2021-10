Le week-end dernier, un membre du team de Formule 1 Aston Martin a bouclé le marathon de Londres avec la combinaison de Lance Stroll, un des pilotes de l'équipe de F1. George Crawford est entré au Guinness Book des records.

L'Ethiopien Sisay Lemma a remporté dimanche dernier le marathon de Londres 2021 en 2 heures 4 minutes et 1 seconde, devançant le Kényan Vincent Kipchumba de 27 secondes et un autre Ethiopien Mosinet Geremew de 40 secondes.

Malgré leur performance, ces trois-là ne sont pas entrés au Guinness Book des records... au contraire d'un participant à cette épreuve. En effet, George Crawford, un développeur de logiciels au sein de l'écurie Aston Martin en Formule 1, a bouclé le parcours en 3 heures et 58 minutes... vêtu d'une combinaison du Canadien Lance Stroll (22 ans), un des deux pilotes du team F1. George Crawford avait sorti l'attirail complet : combinaison, chaussures, casque, sous-vêtements ignifugés et gants.

Cerise sur le gâteau, il participait au marathon afin de récolter des fonds (5.000 livres sterling) pour une association active dans le secteur de la santé mentale. George Crawford s'est enfin essayé au shoey, cette célébration originale dont l'Australien Daniel Ricciardo raffole et qui consiste à boire dans sa propre chaussure, pour clôturer son improbable dimanche.

Une performance étonnante et très courageuse, mais autour de laquelle une question reste sans réponse. Qu'est-ce qui est le plus gênant pour courir près de quatre heures : porter la combinaison, le casque ou les chaussures non adaptées ?