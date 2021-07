F1 Hongrie : Orages annoncés pour le week-end et relations orageuses entre Mercedes et Red Bull

Deux séances au programme ce vendredi sous un soleil de plomb. Lewis Hamilton raconte avoir perdu 3 kilos et Valtteri Bottas évoque un sauna finlandais. Des orages sont annoncés pour la suite du week-end.

En P1, Max Verstappen devant les 2 Mercedes et, en P2, les Mercedes devant Verstappen qui se plaignait de sous-virage. Chez Red Bull Honda, on a surtout voulu vérifier que le moteur touché dans le crash de Silverstone était toujours utilisable. C’est le cas. Verstappen prendra un 3ième moteur neuf ici mais le 2ième groupe propulseur reste dans le pool et le leader du championnat évite donc un risque de pénalité plus tard dans la saison.

C’était aussi la première apparition publique des 2 patrons de team après la décision des stewards de ne pas rouvrir le dossier de la pénalité d’Hamilton. Dans la vidéo ci-jointe je vous détaille la position de l’un et de l’autre. La tension reste palpable et la rivalité entre les 2 camps connaîtra certainement d’autres épisodes.

En attendant, back to racing... Qualifications en direct sur Tipik et sur RTBF Auvio à 14 heures 55.