F1 Hongrie : Lewis Hamilton décroche sa 4e pole de la saison, Bottas 2e devant Verstappen

Première ligne 100% Mercedes en Hongrie ! Lewis Hamilton s’est montré le plus solide de la séance de qualifications du Grand-Prix de Hongrie ce samedi après-midi et s’élancera donc depuis la pole dimanche. Le Britannique, qui a bouclé le tracé en 1:15:419 est sorti vainqueur d’un beau bras de fer avec Valtteri Bottas (2e) et Max Verstappen, seulement 3e. C’est la 4e pole de la saison pour le pilote Mercedes et la 101e de sa carrière.

On notera que la séance avait été interrompue pendant de longues minutes en Q2 après une sortie de route de Carlos Sainz. Une Q2 qui a ensuite été fatale à Daniel Ricciardo et Lance Stroll.

Auparavant, la Q1 avait, elle, été marquée par l’élimination précoce de George Russell.

Pour rappel, au classement général, Max Verstappen (185 points) devance toujours Lewis Hamilton (177) d'une courte tête. Le Grand-Prix de Hongrie pourrait donc être un moment charnière de cette saison.

Le Top 10 :

1. Lewis Hamilton (Mercedes)

2. Valtteri Bottas (Mercedes)

3. Max Verstappen (Red Bull)

4. Sergio Perez (Red Bull)

5.Pierre Gasly (Alpha Tauri)

6. Lando Norris (Mc Laren)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Esteban Ocon (Alpine)

9. Fernando Alonso (Alpine)

10. Sebastian Vettel (Aston Martin)