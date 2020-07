Lewis Hamilton a littéralement survolé les qualifications du Grand Prix de Hongrie de Formule 1. Le Britannique s’est élancé de la première ligne en compagnie de son coéquipier Valtteri Bottas et va tenter de remporter ce Grand Prix pour la huitième fois de sa carrière - et la troisième consécutive - après 2007, 2009, 2012, 2013, 2016, 2018 et 2019.

Parti à la faute dès le tour de mise en grille, Max Verstappen (Red Bull) a pu compter sur le travail rapide, net et précis de ses mécaniciens pour être en mesure de prendre in extremis le départ du Grand Prix.

A l’extinction des feux, Lewis Hamilton s’est facilement installé en première place, alors que son coéquipier Valtteri Bottas a pris un mauvais envol et rétrogradé dans le classement.

Partis en pneus intermédiaires, tous les candidats à la victoire sont rapidement rentrés aux stands pour chausser des gommes tendres ou mediums.