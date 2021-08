Le Français Esteban Ocon (Alpine), 24 ans, a remporté le 11e rendez-vous de la saison de Formule 1 dimanche au Grand Prix de Hongrie sur le circuit de l'Hungaroging, signant la première victoire de sa carrière.

L'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) a pris la 2e place devant le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), 3e qui reprend la tête du classement mondial des pilotes au Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), seulement dixième, qui a réalisé la très mauvaise opération du week-end.

"Quel moment ! Je me sens si bien. C'est mon premier succès ! On a eu des moments difficiles cette saison, on s’est battu ensemble. Que dire de plus ? Merci à mon équipier Fernando Alonso, cette victoire est aussi la sienne. Merci pour la confiance de l’équipe. Quand vous êtes parfois sorti en Q1 durant des séances qualificatives, ce n’est pas facile. Sebastian Vettel était très rapide, mais je suis parvenu à contrôler les évènements. C’est super de bosser avec Fernando, on forme un excellent duo, on se pousse l’un l’autre. On m’a dit plein de choses sur lui avant son arrivée dans l'équipe : tout est faux et j’adore bosser avec lui. Fêter cette victoire ? On aura un très bon lundi, je n’en doute pas", a souri Ocon après la course.

"J’ai connu un très mauvais départ, mais c’était une bonne position vu ce qui s’est passé devant. J’ai réussi ensuite à rester devant la meute. Les performances sont très proches entre nous et Alpine. J’ai essayé de pousser Ocon à la faute, mais il a fait du super boulot. Je suis un peu déçu tout de même car je pense que j’étais un peu plus rapide. Je n’ai toutefois pas été assez proche pour le passer. J’ai poussé fort, il est resté sur la piste. C'est malgré tout un très bon résultat pour notre team", a lui indiqué Vettel.

Et Hamilton de conclure : "J'adresse toutes mes félicitations à Ocon et à son team, c'est du super boulot. Je sais le chemin que le pilote français a parcouru. Merci au public pour votre présence. C'était très dur aujourd'hui... car on s’est rendu la vie très dure. C’était fou d’être seul sur la grille au deuxième départ, j’ai tout donné ensuite afin de remonter dans la hiérarchie. J’ai dit au team comment étaient les conditions sur la piste, mais on a préféré ne pas rentrer directement. Ca se joue à pas grand-chose je crois. Pour le championnat, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. On réussit tout de même à repasser devant avant le break estival."

Prochain rendez-vous pour la F1, le dernier week-end du mois d'août à Spa-Francorchamps, en Belgique.