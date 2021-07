Place ce week-end au Grand Prix de Hongrie, la onzième manche (déjà) de la saison 2021 de Formule 1. Les regards seront logiquement braqués sur le duel entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, qui se sont accrochés lors du dernier rendez-vous à Silverstone, mais aussi sur Charles Leclerc, deuxième durant la manche britannique.

"Ce week-end en Hongrie s'annonce plutôt bon. Sur papier, c'est une bonne piste pour Ferrari. Il y a toutefois encore beaucoup de boulot entre ce qu'on trouve sur papier et la performance sur la piste. Il y a pas mal de travail. On va essayer de tout donner et de maximiser le résultat du team afin d'être devant McLaren et le milieu du peloton. C'est avec eux qu'on se bat pour le championnat", a indiqué le pilote monégasque ce jeudi après-midi.

Le 'premier pilote' du team italien occupe actuellement la sixième position du classement général du championnat. Avec 80 unités, il est notamment coincé derrière Sergio Perez (Red Bull, 104), Valtteri Bottas (Mercedes, 108) et Lando Norris (McLaren, 113), provisoire troisième du général derrière qui vous savez. Du côté des constructeurs, Ferrari, quatrième, possède 148 points contre 163 à McLaren.