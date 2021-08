F1 : Hamilton, pris de "vertiges", évoque un Covid "persistant"

Lewis Hamilton (Mercedes) a vu un médecin après sa 3e place au Grand Prix de Hongrie, obtenue au bout d’une course intense qui lui a causé une sensation d’extrême fatigue, liée peut-être à sa contamination au Covid-19, fin 2020.

Le septuple champion de F1, qui a récupéré la tête du championnat après sa 3e place derrière Esteban Ocon et Sebastian Vettel au Hungaroring, était initialement absent de la conférence de presse réservée aux trois premiers car il voyait un médecin.

"Je vais bien. Oui. J’ai eu de vrais vertiges et tout est devenu un peu flou sur le podium", a-t-il réagi, lentement et d’une voix faible, une fois arrivé en conférence de presse. "Je me suis battu toute l’année pour rester en bonne santé après ce qui s’est passé à la fin de l’année dernière, c’est une vraie bataille", a continué le Britannique de 36 ans.

Testé positif au Covid-19 après sa victoire à Bahreïn fin novembre 2020, Hamilton avait ensuite manqué le Grand Prix suivant, sur le même circuit de Sakhir, et indiqué avoir vécu "une semaine parmi les plus dures depuis longtemps".

►►► À lire aussi : Scène surréaliste : Lewis Hamilton tout seul pour le deuxième départ… puis dernier de la course

►►► À lire aussi : Esteban Ocon remporte son premier GP : "On s’est battu avec l’équipe… Quel moment !"

Huit mois plus tard, le pilote Mercedes est apparu en difficulté, comme étourdi, en sortant de sa monoplace, et il avait du mal à rester debout. Est-ce une forme de Covid long, lui a-t-il été demandé ? "Je n’en ai pas parlé à quelqu’un en particulier, mais je pense que c’est persistant".

"Je me souviens des effets à l’époque. L’entraînement a été différent depuis, et les niveaux de fatigue sont différents. Je continue simplement à essayer de m’entraîner et de me préparer de la meilleure façon possible". "Qui sait ce que c’est aujourd’hui. Peut-être que c’est un problème d’hydratation, je ne sais pas, mais je n’ai certainement jamais eu cette expérience auparavant. J’ai eu quelque chose de similaire à Silverstone (il y a quinze jours), mais là c’était bien pire".

Hamilton a désormais six points d’avance sur Max Verstappen (Red Bull) au classement du Championnat du monde. La F1 part en vacances jusqu’au GP de Belgique prévu fin août sur le circuit de Spa-Francorchamps.