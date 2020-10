F1 : Hamilton passe entre les gouttes au Portugal pour battre le record de Schumacher

Lewis Hamilton est entré dans l'histoire de la Formule 1 ce dimanche à Portimao au Portugal en décrochant la 92e victoire de sa carrière. Il est ainsi devenu le pilote le plus victorieux de la discipline devant Michael Schumacher qu'il avait égalé il y a deux semaines en Allemagne.

Parti de la pole pour la 97e fois de sa carrière, la 9e de la saison, le Britannique a connu un départ plutôt compliqué sur une piste rendue glissante par quelques gouttes de pluie.

Dans les premiers virages, Hamilton a patiné, hésité et opté pour la prudence sur un circuit de l'Algarve que la F1 redécouvrait après 24 ans.

>>> LIRE AUSSI : Avec sa 92e victoire, Hamilton enrichit sa fabuleuse carrière d'un autre record

>>> LIRE AUSSI: Hamilton : "C'est un rêve, je n'aurais jamais imaginé cela"

Le pilote Mercedes a donc vu son équipier Valtteri Bottas le dépasser sans forcer alors que Carlos Sainz profitait des incertitudes du leader du championnat du monde pour s'emparer de la 2e place.

De retour sur de bons rails après ces moments d'hésitation, Hamilton a rapidement repris sa deuxième place en avalant Sainz avant de se lancer à la poursuite de Bottas.

Revenu dans ses échappements après 20 tours, le Britannique a profité du DRS pour s'emparer de la tête de la course pour ne plus jamais la lâcher. Premier et deuxième, Hamilton et Bottas ont signé un 57e doublé pour Mercedes et rapproché l'écurie d'un 7e titre constructeurs consécutif.

Derrière les deux hommes, Max Verstappen s'est emparé de la 3e place devant un très bon Charles Leclerc. Pierre Gasly a lui pris la 5e place.