F1 : Hamilton enfonce le clou, Albon s'enfonce dans ce débrief des essais libres

De la pluie au réveil ici à Bahrein… décidément tout fout le camp. On annonce d’ailleurs quelques gouttes pour dimanche. Aujourd’hui 2 séances libres. La première un peu moins représentative parce que disputée dans des conditions différentes de la qualification et de la course. Les pilotes ont également testé les gommes Pirelli de la saison prochaine. Pour le reste, on a retrouvé Hamilton devant Bottas.

La seconde séance plus importante a été plus animée. Deux drapeaux rouges à signaler. D’abord pour une violente sortie de piste de la Red Bull d’Albon dans le dernier virage. Pilote indemne mais voiture bien abîmée et surtout pas l’idéal pour convaincre les décideurs du team de le garder l’année prochaine, d’autant que Perez autre candidat à ce volant convoité est dans la forme de sa vie. Ensuite nouveau drapeau rouge pour un chien sur la piste. Au bout du compte, c’est le septuple champion du monde, pas le moins du monde rassasié, qui s’est montré le plus rapide devant Verstappen, Bottas et Perez.

En F2, c’est le rival numéro un de Mick Schumacher, Calum Ilott, qui a réalisé la pole. L’Allemand, leader du championnat, n’est que 10ième mais rien n’est perdu pour lui, d’autant qu’il est coutumier de départs de folie. RV ce samedi en direct sur Tipik, dès 14 heures 55, pour les qualifications de ce premier GP de Bahrain de la semaine