F1 : Hamilton en veut encore, Mick Schumacher sans doute officialisé ce week-end chez Haas

Deux GP à Bahrain sur 2 tracés différents en une petite semaine, c’est le menu proposé en cette fin de saison avant le bouquet final à Abu Dhabi. Des GP de nuit, éclairés par 495 pylônes lumineux ; Des GP à huis-clos, avec toujours de sérieuses précautions sanitaires. On soulignera la parfaite organisation dès que l’on met le pied dans ce Royaume du Moyen-Orient. Je vous détaille tout cela dans la vidéo ci-jointe.

Ce GP était programmé fin mars mais après l’annulation du GP d’Australie, on a dû attendre le mois de juillet pour voir la saison débuter. Depuis, 14 épreuves ont eu lieu. Ce sera ce dimanche le 15ième RV de cette saison improbable.

Les titres ont été attribués mais les centres d’intérêt demeurent. Lewis Hamilton ne semble toujours pas rassasié. En discutant avec ses collègues, tous reconnaissent qu’il y a plus que le fait de disposer de la meilleure voiture. Il y a aussi la 3ième place au championnat Constructeurs où la bagarre fait rage entre Racing Point, McLaren, Renault et Ferrari. Le simple fait d’avoir de belles courses, ce qui est souvent le cas une fois que toutes les décisions sont tombées.

Le mercato n’a pas encore non plus livré tous ses verdicts. Sergio Perez prendra sans doute une année sabbatique s’il n’obtient pas le volant Red Bull d’Alex Albon. Mon petit doigt me dit que Mick Schumacher devrait être officialisé chez Haas pour la saison prochaine. Un Schumi Junior qui va d’abord essayer de décrocher le titre en F2.

Premiers tours de roues ce vendredi, on se tient au courant.