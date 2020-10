F1: Hamilton en pole au GP du Portugal devant Bottas et Verstappen. - © RUDY CAREZZEVOLI - AFP

F1: Hamilton en pole au GP du Portugal devant Bottas et Verstappen - Formule 1 - GP du Portugal -... Alors qu'on pensait qu'elle irait à son équipier Bottas, c'est finalement Lewis Hamilton qui a remporté la pole position du GP du Portugal. Le Britannique remporte la 97e pole de sa carrière, qui peut demain dépasser Schumacher avec une 92e victoire. Max Verstappen prend la 3e place sur la grille de départ. La Formule 1 est de retour au Portugal pour la première fois depuis 1996 ce week-end sur le circuit d'Algarve. En quête du record absolu du nombre de victoires en F1 pour dépasser Michael Schumacher, Lewis Hamilton tentera de décrocher une neuvième pole en douze courses ce samedi après-midi à partir de 15h. Vendredi lors des deux premières séances d'essais libres, le Britannique avait signé le 2e puis le 8e temps alors que son équipier Valtteri Bottas s'est à chaque fois montré le plus rapide. Notons également que la séance de l'après-midi avait été marquée par deux interruptions: la première pour évacuer de la piste l'Alpha Tauri du Français Pierre Gasly qui avait pris feu et la deuxième à la suite d'un accrochage entre Max Verstappen (Red Bull) et Lance Stroll (Racing Point).