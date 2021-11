Guanyu Zhou : ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais le pilote de 22 ans, réserviste chez Alpine cette saison, deviendra l'an prochain le premier Chinois à disputer un Grand Prix de Formule 1, comme l'a officialisé l'écurie Alfa Romeo ce mardi.

Exit, donc, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi, puisque l'équipe Alfa Romeo titularisera Valtteri Bottas, qui arrive en provenance de chez Mercedes avec un sacré palmarès, et Guanyu Zhou en 2022.

Pilote de réserve chez Alpine pour la deuxième saison consécutive, le natif de Shanghai a déjà roulé sa bosse aux quatre coins de l'Europe, puisqu'il a quitté la Chine pour tenter sa chance en Angleterre à l'âge de douze ans seulement.

Très doué en karting, Guanyu Zhou a tapé dans l'œil de la Ferrari Driver Academy et mis le cap sur l'Italie à quinze ans. C'est au début de la saison 2019 qu'il est devenu pilote de développement chez Renault et qu'il a fait ses débuts en Formule 2 avec un certain succès, puisqu'il a terminé le championnat à la septième place et remporté le titre de rookie de l'année.

Sixième du championnat de Formule 2 en 2020, il occupe actuellement la deuxième place du classement cette saison alors qu'il reste deux rendez-vous (l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi) au programme.