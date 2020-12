F1 : Grosjean forfait pour le GP d'Abou Dhabi: "Je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça"

En fin de contrat avec l’écurie Haas, Romain Grosjean ne pourra pas prendre part au dernier Grand Prix de la saison à Abou Dhabi la semaine prochaine. Après son terrible accident de la semaine dernière à Bahrein, le Français va rentrer chez lui en Suisse où il va "recevoir un traitement médical pour les brûlures aux mains", a fait savoir l’écurie Haas dimanche quelques heures avant le GP de Sakhir.

"On a tout essayé, on a attendu un maximum mais, pour la suite de ma vie, pour ma main gauche, on doit faire attention", explique pour sa part le pilote français dans une vidéo sur Instagram. "C'est une décision difficile, je ne pensais pas terminer ma carrière en F1 comme ça, mais je pense que c'est pour le mieux."

Une participation au championnat américain IndyCar ou au championnat du monde d'endurance WEC font partie des pistes envisagées par le Français.

>>> A LIRE AUSSI, SON INTERVIEW A NOS MICROS : Romain Grosjean quitte la F1 : "Une fierté, quelques bêtises aussi..."

"Immense merci à tous pour tous vos messages, ça m'a fait très chaud au coeur", a souligné le natif de Genève au sujet du très fort soutien reçu depuis son accident.

Pour le GP de Sakhir, qui se tient dimanche sur une version modifiée du circuit du GP de Bahreïn, Grosjean a été remplacé chez Haas par le Brésilien Pietro Fittipaldi. La pige du petit-fils du double champion du monde de F1 Emerson Fittipaldi devrait a priori être prolongée au GP d'Abou Dhabi.

La saison prochaine, l'écurie américaine Haas alignera deux nouveaux pilotes: l'Allemand Mick Schumacher et le Russe Nikita Mazepin.