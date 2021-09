Le Britannique Lando Norris (McLaren) s'élancera ce dimanche en pole position du Grand Prix de Russie, quinzième épreuve du Championnat du Monde de Formule 1. La séance de qualification a rendu un verdict étonnant et promet une course animée : Lando Norris s'est emparé de la pole position grâce à un super tour en pneus tendres alors que la piste s'asséchait.

Le Britannique s'élancera devant Carlos Sainz et George Russell dans une course qui pourrait bien couronner un nouveau vainqueur en Grand Prix.

Lewis Hamilton partira, lui, en quatrième position et tentera de grapiller des points dans la course au titre face à son rival Max Verstappen, qui s'élancera en fond de grille, aux côtés de Charles Leclerc, les deux pilotes ayant changé de moteur.

Les conditions météorologiques changeantes pourraient bien donner lieu à une course animée et spectaculaire à suivre dès 13h40, avec l'émission Warm Up, sur Tipik.