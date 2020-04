F1 : Grand Prix de France annulé, début de saison en Autriche en juillet ?

On sait que la F1 travaille en ce moment sur un nouveau calendrier avec des courses recasées pendant l’été et une saison prolongée jusqu’à novembre ou décembre. Contrairement au GP de France, celui de Grande-Bretagne est maintenu, à huis clos, le 19 juillet.

Nous avons le regret de vous annoncer que nous prenons acte de l'impossibilité de maintenir le Grand Prix de France 2020. Il faudra attendre 2021 pour vivre la #SummerRace , tous ensemble. Prenez soin de vous et de vos proches, on se revoit très vite. https://t.co/PmwZtRQCG1 pic.twitter.com/DMTDLYw5Oq

Vers un début de saison en juillet, en Autriche

De plus en plus confiant, le patron de la F1, Chase Carey, a annoncé de son côté prévoir le début de la saison en Autriche, du 3 au 5 juillet. "En septembre, octobre et novembre, nous devrions courir en Eurasie, en Asie et aux Amériques et terminer la saison dans le Golfe en décembre avec Bahreïn avant la traditionnelle finale à Abou Dhabi, après avoir effectué entre 15 et 18 courses. Nous publierons bientôt un calendrier", a ajouté encore le CEO de la Formule 1 qui a ajouté que les premiers rendez-vous devraient se disputer à huis clos.

L’avenir du GP de Belgique, prévu le 30 août à Spa-Francorchamps, est -lui- encore incertain, vu que les événements de masse sont interdits jusqu’au 31 août en Belgique.

En attendant, les fans de F1 se consolent avec les courses virtuelles, un pari gagnant pour les sports mécaniques.