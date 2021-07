La Formule 1 pose ses valises du côté de Silverstone ce week-end pour le dixième Grand-Prix de la saison. Avec une nouveauté notable, l’introduction de la "sprint race" ce samedi pour déterminer le poleman notamment (et ce pour trois GP). Ce vendredi, le programme des pilotes n’est pas trop chamboulé, mais leur meilleur temps du jour lors de la dernière séance de qualification déterminera leur place au départ de la Sprint Race.

Le duel phénoménal entre Max Verstappen et Lewis Hamilton devient de plus en plus croustillant. Lors du dernier GP en Autriche, le Néerlandais a frappé un grand coup réalisant son premier Grand Chelem en F1 : pole, victoire, meilleur tour, course menée du début à la fin. Il est plus déterminé que jamais à casser l’incroyable série de titres du Britannique en F1. Mais Hamilton, malgré une Mercedes moins performante que la Redbull ne compte pas se laisser faire.