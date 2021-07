F1 GP Silverstone : Lewis Hamilton réalise la pole devant Max Verstappen

Lewis Hamilton a réalisé le meilleur chrono des qualifications et partira donc à la première place pour la première course sprint de l’histoire de la F1. Max Verstappen partira 2e, Valtteri Bottas 3e.

Ce week-end la F1 pose ses valises du côté de Silverstone. Petite subtilité du week-end, les qualifications ont lieu un vendredi. C’est en effet le premier des trois week-end tests de la saison lors desquels les pilotes participeront à une course sprint samedi.

L’enjeu des qualifications est donc l’ordre de départ de cette course sprint qui déterminera elle la grille de départ du GP de dimanche.

Sur la piste, pas de surprise en Q1 puisque ce sont Mazepin, Schumacher, Latifi, Raikkonen et Tsunoda qui sont éliminés. Les deux Aston Martin de Vettel et Stroll se sont fait peur mais passent en Q2 sur leur dernier chrono.

La Q2 est elle plus surprenante. Stroll ne parvient décidément pas à faire fonctionner son Aston Martin et est 15e. Giovinazzi, Ocon, Gasly et … Alonso sont éliminés. L’Espagnol est éliminé à la dernière seconde par un exceptionnel Russell qui place sa Williams à la 7e position et se qualifie donc pour la Q3.

Place donc à la bagarre pour la pole en Q3. La première salve de tours voit Hamilton devancer Verstappen pour 172 millièmes. Bottas est lui troisième devant Perez. Le Néerlandais de chez Red Bull va-t-il pouvoir renverser la tendance ?

Le pilote Red Bull pousse sur sa dernière tentative mais ne parvient pas à battre le Britannique qui partira en pole, à domicile, pour la course sprint. Max Verstappen sera à ses côtés en première ligne, Bottas complète le trio de tête. Charles Leclerc aura une belle carte à jouer lors de la course sprint en partant 4e.

La grille de départ :

Lewis Hamilton Max Verstappen Valtteri Bottas Charles Leclerc Sergio Perez Lando Norris Daniel Ricciardo George Russell Carlos Sainz Sebastian Vettel Fernando Alonso Pierre Gasly Esteban Ocon Antonio Giovinazzi Lance Stroll Yuki Tsunoda Kimi Raikkonen Nicholas Latifi Mick Schumacher Nikita Mazepin

