F1, GP Imola : suivez la course en direct (LIVE vidéo dès 12H45)

Moins d'un dixième de seconde : c'est l'écart qui a permis au Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) de décrocher la pole position du Grand Prix d'Emilie-Romagne de Formule 1, sur le circuit italien d'Imola, devant son équipier britannique Lewis Hamilton samedi.

Cette première ligne 100% Mercedes rapproche encore l'écurie allemande d'un septième titre consécutif record chez les constructeurs, un de plus que Ferrari entre 1999 et 2004. Au classement, les Flèches d'argent ont 209 points de plus que Red Bull. Avec 176 longueurs d'avance à l'issue de cette 13e manche sur 17, elles seraient sacrées.

Max Verstappen (Red Bull), 3e à une demi-seconde, n'espérait pas battre ces deux monoplaces intouchables mais "au moins être plus proche." Une bougie d'allumage défectueuse l'a privé d'une partie des qualifications et empêché de "trouver (son) rythme". L'étonnant Pierre Gasly a réalisé le quatrième chrono.