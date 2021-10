F1 - GP des Etats-Unis : la lutte pour le titre entre Verstappen et Hamilton se poursuit (LIVE vidéo 20H35)

Décalage horaire oblige, c'est sur le coup de 21 heures que les pilotes F1 s'élanceront pour le 50e Grand-Prix des Etats-Unis de l'histoire. Un circuit qui a longtemps souri à Lewis Hamilton, recordman de victoires sur le tracé américain (6 dont la dernière en 2017).

5e en Turquie il y a deux semaines, le pilote Mercedes n'a grappillé que 10 points et perdu de précieuses unités dans la course au titre, son principal rival, Max Verstappen, ayant terminé 2e derrière Valtteri Bottas.

Résultat, alors qu'il ne reste plus que 5 manches à disputer, Hamilton compte 256,5 points, soit 6 de moins que Verstappen (262,5). Il va donc falloir mettre les bouchées doubles sur le circuit américain pour espérer boucher le trou et dynamiter encore un petit peu plus ces championnats du monde qui s'annoncent tendus jusqu'au bout.

Et quoi de mieux dans ce contexte qu'une première ligne qui verra les deux hommes côte à côte après la pole position du Néerlandais samedi.

Qui de Lewis Hamilton ou Max Verstappen parviendra à rafler cette 18e manche de la saison ? Un autre pilote saura-t-il créer la surprise en devançant les deux ténors ? La réponse dès 20h35 pour Warm-Up puis 21h pour assister à la course.