F1, GP de Turquie : suivez la course en direct (LIVE vidéo dès 11H00)

Alors qu’il ne pense pas encore à un 7e titre, Lewis Hamilton peut cependant être champion du monde ce dimanche à l’issue du Grand Prix de Turquie (avec quelques conditions).

Pourtant hier, tout ne fut pas très facile lors des qualifications. Car c’est Lance Stroll qui a pris la pole, la première de sa carrière devant Max Verstappen, pour 290/1000e de seconde. L’autre Racing Point, longtemps en pole, celle de Sergio Perez a signé le 3e temps (à 1.556) devant le Thaïlandais Alexander Albon (Red Bull), 4e à 2.683.

Et Hamilton dans tout ça ? Le Britannique a signé le 6e chrono et figurera en 3e ligne avec l’Australien Daniel Ricciardo, 5e. Il faudra donc que le Britannique cravache pour égaler le record de l’Allemand Michael Schumacher. Après 2008 avec McLaren et 2014, 2015, 2017, 2018 et 2019 avec Mercedes, Lewis Hamilton va-t-il ajouter 2020 à son palmarès ? Réponse ce dimanche après-midi.