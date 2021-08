F1 – GP de Hongrie : La disqualification de Vettel en Hongrie maintenue

F1, Un GP de Hongrie totalement fou : Ocon vainqueur devant Vettel et Hamilton, Verstappen 10e -... Pour la onzième manche de la saison, le petit monde de la Formule 1 fait escale en Hongrie, sur le circuit de l’Hungaroring de Budapest, ce week-end. Strike de Valtteri Bottas (Mercedes) au départ, scène surréaliste où Lewis Hamilton (Mercedes) prend seul le deuxième départ puis se retrouve dernier : cette course a été folle ! La victoire finale est revenue à Esteban Ocon (Alpine), son premier succès en F1 naturellement. Le Français s’est imposé devant Sebastian Vettel (Aston Martin), Lewis Hamilton, Carlos Sainz Jr (Ferrari) et Fernando Alonso (Alpine). On retrouve ensuite les deux Alpha Tauri (Pierre Gasly et Yuki Tsunoda) puis les deux Williams (Nicholas Latifi et George Russell). Retombé dernier, Hamilton est remonté petit à petit, parvenant à arracher une place sur le podium. Touché lors du crash inaugural, Max Verstappen (Red Bull) a dû se contenter du dixième rang. Le pilote néerlandais cède donc la tête du championnat à Hamilton. Le Britannique (192 pts), qui possédait 8 points de retard sur Verstappen, en possède désormais 6 d'avance sur le Néerlandais (186 pts). Le prochain rendez-vous est fixé au 29 août au Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps.