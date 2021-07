F1 – GP de Grande-Bretagne : Hamilton n’a "rien fait de mal" envers Verstappen, maintient Mercedes

Le dépassement de Lewis Hamilton lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, qui a conduit à l’accident de Max Verstappen, était "totalement en accord avec les règles de dépassement", a maintenu l’écurie Mercedes mercredi.

"En ce qui nous concerne, […] la manœuvre de Lewis était totalement en accord avec les règles de dépassement de la FIA (la Fédération internationale de l’automobile)", a déclaré le directeur technique de Mercedes James Allison dans une vidéo.

Max Verstappen accuse le septuple champion du monde d’avoir été "dangereux" dans son pilotage, "irrespectueux et antisportif" dans ses célébrations après l’accrochage spectaculaire sur le circuit de Silverstone dimanche.

Le pilote de Red Bull a dû abandonner la course tandis que Lewis Hamilton l’emportait, revenant à seulement huit points du leader du championnat du monde, contre 33 avant le Grand Prix.

Le pilote britannique a été pénalisé de 10 secondes pour cet accrochage, ce qui ne l’a pas empêché de s’imposer.

Dans les règles de dépassement de FIA, il est indiqué qu'"il faut que vous soyez vraiment à côté et que vous soyez capable de prendre le virage. Par prendre le virage, on entend que vous pouvez prendre le bon angle sans quitter le circuit ou perdre le contrôle de la voiture. Ce sont les choses auxquelles il faut se plier", a énuméré James Allison.

Or "Lewis était vraiment clairement à côté. Il avait son essieu avant bien au-delà du milieu de la voiture de Verstappen", a-t-il ajouté.

"Si vous pouvez prendre le virage, et que vous êtes clairement sur le côté de l’autre voiture, alors le virage est à vous", "vous n’avez pas à céder votre position" et "l’autre voiture a le devoir de vous éviter", a encore estimé Allison, avant d’ajouter : "J’ai trouvé sévère (qu’Hamilton soit) pénalisé".

"Il s’agit de savoir quelles sont les règles à suivre pour doubler et je n’ai pas vu Lewis faire quoi que ce soit de mal au vu de ces règles", a-t-il asséné.

Pour preuve, "Lewis a dépassé deux fois dans le même virage plus tard dans la course en suivant les mêmes règles", la dernière manœuvre sur Charles Leclerc lui ayant notamment permis de prendre la tête du GP à deux tours de la fin, a-t-il rappelé, "et il n’y a pas eu contact" ni sanction du pilote britannique.