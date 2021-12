F1 Abu Dhabi, le debrief : Horner max est le meilleur, Wolff on veut les deux titresF1 Abu Dhabi,... Ce vendredi, deux séances d’essais libres. En P1, Verstappen le plus rapide. En P2, c’est Hamilton. Deux images sont à pointer : la caméra à l’intérieur du casque de Fernando Alonso. On se croirait dans la voiture. Mais aussi la sortie de Kimi Raikkonnen pour son dernier Grand Prix. Le pilote est indemne, mais pas la voiture. Et puis, comment ne pas parler du duel qui s’annonce ce week-end. Il sera serré. Qui va l’emporter ? Certains ont leur avis sur la question. Christian Horner vote pour son pilote "parce qu’il est le pilote le plus exceptionnel. Dans une voiture qui n’est pas la plus rapide, il nous a gardés dans le championnat. Il se bat comme un lion et se bat avec passion et cœur. Il tire le maximum de performance de la voiture. Le mérite lui en revient si on se bat encore pour le championnat. Le plus important c’est qu’il prenne du plaisir ce week-end." Toto Wolf pourrait se contenter du titre constructeur, mais ce n’est pas le genre de la maison. "On serait heureux, mais ce serait décevant si on ne gagnait qu’un seul des deux titres. On a une chance de remporter le titre pilote." Ce samedi, la tension va encore augmenter d’un cran. Les qualifications sont à suivre dès 13h55 sur Tipik.