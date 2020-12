F1, GP Abu Dhabi : Max Verstappen dompte les Mercedes et s'offre la pole

Max Verstappen (Red Bull) a réalisé la pole du Grand Prix d’Abu Dhabi, dernier rendez-vous de la saison. Le Néerlandais a devancé Valtteri Bottas et Lewis Hamilton (Mercedes).



>> LIRE AUSSI : Formule 1, toutes les infos



Max s’élancera en pole pour la troisième fois de sa carrière. Il brise aussi sept ans de domination Mercedes en qualification sur le circuit de Yas Marina.



Privé du dernier week-end pour cause de Covid-19, LH n’a pu reprendre ses bonnes habitudes. Pourtant il a dominé tout le début des qualifications. Mais il en a été autrement dans une Q3 passionnante.



Après le premier run, le quatuor Bottas-Verstappen-Hamilton-Albon était dans un mouchoir (156/1000es). Cela s’est encore resserré lors du deuxième passage. Hamilton a claqué un solide chrono de 1'35''332 mais il n’a pas eu le temps de savourer. Son temps a été successivement battu par Bottas (1'35''271) et Verstappen (1'35''246). 86/1000es entre les trois premiers, ça promet pour le GP. A signaler aussi la très belle 4e place de Lando Norris (McLaren).



Les héros de Sakhir pas à la fête

George Russell, héros malheureux de Sakhir, est revenu à la réalité et au volant de sa Williams. Il a été éliminé en Q1 (18e). Idem pour Perez, vainqueur de la course, et relégué en 15e position.