F1 – Gasly sur le duel Verstappen – Hamilton : "Pas garanti qu’on les voit tous les deux à l’arrivée"

F1 - Gasly sur le duel Verstappen - Hamilton : "Pas garanti qu'on les voit tous les deux à... Ca y est, c'est le grand jour! L'incroyable saison de Formule 1 va livrer ses verdicts ce dimanche à Abu Dhabi. Le duel à suspens entre Max Verstappen et Lewis Hamilton, à égalité de points au championnat des pilotes, va connaître son épilogue pour cette année. Une bagarre passionnante pour les observateurs, mais aussi pour les autres pilotes. "Je pense que ce n'est pas garanti qu'on les voit tous les deux à l'arrivée. Ce sera déjà intéressant de voir s'ils passent le premier virage. Et puis, de voir qui sortira vainqueur de cette bagarre." Ont-ils parfois dépassé les limites dans ce duel? "Oui par moments. Mais après, on aime bien voir ça. On peut dépasser la limite mais il faut le faire en toute sécurité. Tant qu'on reste dans le respect entre l'un et l'autre. On dépasse tous les limite à un moment où à un autre et pour un titre de champion du monde on le ferait tous aussi."