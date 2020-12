F1 : Frank Williams, ancien patron de l'écurie éponyme, est hospitalisé

Frank Williams, fondateur de l’écurie de Formule 1 qui porte son nom, a été admis à l’hôpital. Sa famille l’a annoncé mardi, précisant que son état était stable.

Estimant qu’il s’agit de considérations privées, la famille ne donnera pas davantage d’informations quant à la santé de Frank Williams, 78 ans.

Le Britannique est paraplégique depuis un accident de la route en 1986. Frank Williams avait créé son écurie en 1977. Sous sa direction, Williams F1 a été sept fois championne du monde des pilotes, grâce notamment à Nigel Mansell, Nelson Piquet, Alain Prost, Jacques Villeneuve et Damon Hill, et 9 fois championne du monde des constructeurs entre 1980 et 1997.

Il avait a quitté le conseil d’administration de l’écurie en 2012, laissant sa place à sa fille Claire Williams. Après le Grand Prix de Monza en septembre, cette dernière a cédé son poste après la vente de l’écurie au groupe américain Dorilton Capital, mettant un terme à la dynastie Williams dans la catégorie reine du sport automobile.