F1 France : Verstappen-Hamilton côte à côte en première ligne, la meilleure bande-annonce pour le GP

F1 France : Verstappen-Hamilton côte à côte en première ligne, la meilleure bande-annonce pour... Pas de plus belle bande-annonce pour le GP que de voir les deux premiers du championnat côte à côte en première ligne. Verstappen, le seul sous la minute trente et le champion du monde à deux bons dixièmes avec leurs deux équipiers en deuxième ligne. On compare volontiers ce tracé du Castellet à celui de Barcelone. En Espagne, Mercedes avait l’avantage mais quelques semaines plus tard, cet avantage s’est fortement réduit au point même que c’est Red Bull qui est passé devant. Le grand enseignement, c’est que si Red Bull parvient à battre Mercedes ici, ils pourront le refaire partout ailleurs. C’est la première fois depuis très longtemps que Mercedes est ainsi sous pression, un peu moins en maîtrise des éléments et un peu plus à la recherche de la meilleure exploitation de leur voiture comme pourrait peut-être en témoigner cet étrange échange de châssis entre les deux pilotes. Red Bull est dans le coup, malgré des contrôles plus stricts sur la flexibilité de l’aileron arrière, malgré des pressions de pneus revues à la hausse et malgré des spécifications de gommes plus agressives ici qu’à Barcelone où Red Bull n’avait pas pu gérer la dégradation. Cela dit tout reste à faire d’autant que la météo s’annonce très incertaine ce dimanche sur la Côte d’Azur. Pour le reste on soulignera encore la jolie cinquième place de la Ferrari de Sainz, best of the rest, Pierre Gasly pour la cinquième fois dans le top 6 et Alonso pour la quatrième fois en Q3 et qui retrouve ses sensations. Un mot enfin sur les erreurs des débutants, Mick Schumacher à la faute mais néanmoins pour la première fois en Q2 et Tsunoda pour la quatrième fois éliminé en Q1. Rendez-vous ce dimanche pour le GP à 14 heures 55 sur Tipik.