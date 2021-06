F1 France : Verstappen devance Hamilton et Bottas et s'offre la 5e pole de sa carrière - Formule 1... Après deux poles consécutives de Charles Leclerc à Monaco et à Baku, c'est Max Verstappen qui s'élancera en pole position du Grand Prix de F1 de France. Le Néerlandais a signé le meilleur temps lors des qualifications en 1 : 29.990. L'actuel premier du championnat du monde de Formule 1 a devancé les deux Mercedes de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas.