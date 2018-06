Parti depuis la 17ème place sur la grille de départ, Stoffel Vandoorne (McLaren) a réalisé un Grand Prix exemplaire au volant d'une MCL33 dépassée et a réussi à rallier l'arrivée en douzième position, loin devant son coéquipier Fernando Alonso , 17ème.

Son principal rival dans la course au titre mondial, l'Allemand Sebastian Vettel (Ferrari), a terminé à la cinquième place après avoir percuté le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes) au départ. Lewis Hamilton reprend la première place du classement du Championnat du Monde avec 14 points d'avance sur Sebastian Vettel .

Jamais inquiété, le quadruple Champion du Monde britannique a devancé le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), deuxième, et le Finlandais Kimi Raikkonen (Ferrari), troisième.

Un départ très chahuté avec les trois Français impliqués

Valtteri Bottas à la dérive - © GERARD JULIEN - AFP

Le Grand Prix a été marqué par deux sérieux accrochages au départ : Sebastian Vettel (Ferrari) est allé percuter la Mercedes de Valtteri Bottas - il a plus tard écopé de cinq secondes de pénalité -, ce qui a obligé les deux pilotes a rapidement rentrer aux stands.

Dans la foulée, Esteban Ocon (Force India), déjà tamponné par Romain Grosjean (Haas) quelques instants plus tôt, et Pierre Gasly (Toro Rosso) sont entrés en collision, et les deux Français ont été contraints à l'abandon.