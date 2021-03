F1 : Ferrari doit retrouver du crédit

C’était la dernière présentation avant le début des essais d’avant-saison ce vendredi à Bahrain. Après avoir dévoilé ses pilotes lors d’un premier rendez-vous, Ferrari a aujourd’hui dévoilé sa SF21. La 67ième F1 conçue à Maranello. Une livrée en deux tons de rouge alliant un zeste du passé avec le futur. Une petite touche de vert aussi liée à un sponsor.

La saison 2020 des Rouges a été la pire depuis 40 ans. Les causes du mal : un déficit en puissance moteur (que certains évaluaient à 65 chevaux), trop de traînée aérodynamique et un train arrière très instable.

Ferrari sait qu’avec une relative stabilité du règlement, il n’y aura pas de miracle en 2021. Raison de plus de mettre les ressources sur 2022. Mais quand on s’appelle Ferrari, on ne peut se permettre de végéter si loin dans la hiérarchie. Mattia Binotto, le team Principal, est le premier à savoir qu’il n’aura pas un crédit illimité. 2021 doit donc déjà apporter des signes d’amélioration.

On vous a déjà parlé du nouveau duo de pilotes, Charles Leclerc étant désormais associé à l’espagnol Carlos Sainz. C’est du lourd mais ils ont besoin d’un bolide à la hauteur. Ferrari a également restructuré le département technique pour plus d’efficacité. Vu la modeste sixième place au championnat 2020 et les nouvelles restrictions réglementaires, la Scuderia aura droit à plus de temps d’utilisation de la soufflerie et du CFD que ses rivaux emblématiques Red Bull et Mercedes. A eux d’en profiter pour rectifier le tir. Et puis il y a ce nouveau moteur 065/6 développé assez tôt déjà en 2020, qui semble prometteur… au banc en tout cas. Le système hybride et l’électronique n’ont pas été oubliés durant l’hiver. Au bout du compte, on espère un gain en vitesse de pointe qui devrait réduire la traînée. La suspension arrière est nouvelle, la boîte aussi et Ferrari a dépensé ses deux jetons de développement autorisés sur le train arrière, de quoi le rendre plus stable. Le museau de la Ferrari a fait également l’objet de quelques retouches.

La nouvelle Ferrari fera ses premiers tours de roues ce jeudi à Bahrain, un filming day de 100 kilomètres. Et puis place aux choses sérieuses.