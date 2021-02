F1 : Fernando Alonso, opéré à la mâchoire, en principe au départ du premier GP

Lewis Hamilton prolongé chez Mercedes, Sebastian Vettel qui espère se refaire une réputation avec Aston Martin, Kimi Raikkonen qui joue les prolongations chez Alfa et Fernando Alonso qui revient aux affaires après deux ans d’absence avec Alpine, cela fait 14 titres mondiaux sur la grille 2021.

Enfin, on l’espère, suite à l’accident dont a été victime Fernando Alonso jeudi à Lugano en Suisse, renversé par une voiture alors qu’il faisait du vélo.

Transporté à l’hôpital de Berne, son écurie attendait les examens de ce vendredi matin avant de donner plus de détails.

Touché à la mâchoire et aux dents, le natif d’Oviedo a subi une intervention mais ne souffre d’aucune blessure grave. Il restera encore 48 heures en observation puis après quelques jours de repos, il espère pouvoir reprendre l’entraînement.

Il devrait en principe donc être au départ du premier GP de la saison à Bahrain le 28 mars et participer avant cela aux essais d’avant-saison. Alonso de retour chez Renault, désormais Alpine, c’est un des gros attraits de la saison à venir.

A 39 ans, l’espagnol, qui a signé pour deux saisons, peut-il retrouver son niveau ? Cela dépendra beaucoup aussi de la valeur de la voiture qu’il aura à disposition. Initialement, il avait martelé à son team vouloir faire une croix sur 2021 pour mettre toutes les ressources sur 2022 et sa révolution technique.

Mais au fil des améliorations notées en cours de saison 2020, avec notamment les deux podiums de Daniel Ricciardo et celui d’Esteban Ocon, l’espagnol s’est un peu ravisé, flairant déjà quelques bons coups dès 2021.

Il a alors mis la pression, comme lui seul sait le faire, en étant de plus en plus présent à Enstone, à Viry et dans l’écurie, insistant pour avoir du roulage. Le règlement interdisant de rouler avec des F1 de la saison en cours, il a dû se rabattre sur des tours enchaînés au volant de F1 Renault de deux ans d’âge.

On l’a vu ainsi à Barcelone lors d’un filming day en octobre dernier puis à Bahrain et à Abu Dhabi, et même en fin de saison, cette fois avec la F1 2020 aux essais a priori réservés aux jeunes pilotes.

Je me souviens de ce que m’avait confié un membre de l’écurie, Fernando poussait à fond pour organiser le début du travail sur la monoplace 2022 dès le premier jour autorisé, c’est-à-dire le… premier janvier 2021. Pas question pour lui de perdre la moindre journée.

Cette omniprésence a aussi ses inconvénients et ne va pas d’ailleurs sans certains grincements de dents dans la coulisse, d’aucuns estimant que le double champion du monde prend trop de place.

Il est clair que ses passages dans d’autres teams ont laissé quelques traces, Alonso n’a pas toujours eu le rôle fédérateur que l’on pourrait attendre d’un pareil calibre et n’a pas laissé que des bons souvenirs là où il est passé.

Faut néanmoins reconnaître et saluer cette incroyable motivation qui l’habite, une force de travail peu banale, un charisme étonnant et surtout un coup de volant exceptionnel. Il est un des rares à pouvoir toujours extraire plus que ce que sa voiture peut normalement offrir.

Il y a aussi cette attractivité commerciale. Il est évident qu’en le faisant resigner, le constructeur français table beaucoup sur sa valeur commerciale et son succès auprès des sponsors. C’est d’ailleurs ce qui manquerait cruellement à Alpine si d’aventure il fallait remplacer l’espagnol du moins en début de saison.

Ricciardo est parti, Ocon a sans doute encore les épaules un peu frêles pour supporter seul toutes les charges incombant aux pilotes d’un team se voulant ambitieux. Et en réserve de la république, il faut aller voir du côté de l’Académie des jeunes où le Chinois Guanyu Zhou et Christian Lundgaard ont le meilleur profil mais sans doute pas encore la carrure pour conduire l’écurie.

Heureusement on ne devrait pas en arriver là mais cet accident de la route qui se finit plutôt bien a priori souligne la précarité des choses et comme tout peut vite basculer. On l’avait déjà vu l’année dernière avec les pilotes touchés par le Covid qui avaient dû être remplacés au pied levé.