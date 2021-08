Valtteri Bottas : " Le rallye c’est impressionnant, quand vous voyez le niveau des meilleurs pilotes, oui c’est fou. "

Charles Leclerc : " C’est complètement fou, je n’ai jamais essayé une voiture de rallye mais c’est sûr que c’est quelque chose que j’aimerais essayer un jour. "

Kimi Raikkonen : " C’est toujours excitant de voir un rallye. "

Ses exploits ne laissent pas indifférents les pilotes de F1… fans de WRC pour la plupart… 15 jours après son éclatante victoire sur le Ypres Belgian Rally, Thierry Neuville est de retour à Spa… " J’adore, c’est souvent la seule opportunité pour moi de voir le milieu de la Formule 1 et les évolutions. "

Neuville est à Francorchamps pour humer l’ambiance de la F1, pour voir à l’œuvre des pilotes que lui aussi admire et respecte. " Quand on voit les images et qu’on connait la piste, à quelle vitesse ils évoluent, ça doit être impressionnant depuis l’intérieur. Quand on voit leur régularité, leur précision, ils passent beaucoup de temps derrière les data à analyser leurs points de freinage, de ré accélération, leurs angles de volant qui peuvent varier d’un ou deux degrés pour gagner un peu de temps… Tout ça je n’aime pas trop faire même si je dois le faire aussi en rallye mais beaucoup moins qu’eux. "

Ce week-end Thierry a rencontré Fernando Alonso, les 2 hommes se connaissent, et se sont même échangés leurs casques respectifs. " C’est fou ce qu’ils font, les risques qu’ils prennent. C’est incroyable la vitesse à la quelle ils vont sur des routes étroites. Ce n’est pas comme sur un circuit où tout est sous contrôle. C’est impressionnant, j’ai de l’admiration pour eux. "

" Ils ont l’impression qu’on est fou parce qu’ils voient les images qui sont très spectaculaires. Mais se prendre un rail à 300km/h ou un arbre à 150, je pense que le danger est le même. Déjà quand j’étais petit Fernando était déjà une star.. Je le suis depuis nombreuses années. C’est un honneur pour moi d’échanger nos casques. "

F1, endurance et rally-raid, Alonso est un véritable touche à tout. Après sa carrière en rallye, Neuville aimerait lui aussi goûter à d’autres disciplines… Dakar, GT, 24 heures du Mans, tout lui donne envie…

Quant à Fernando, le WRC, ce ne sera pas pour lui. " Si je vais en WRC, je ne serai jamais à leur niveau, il faut être honnête. C’est mieux de regarder la TV et d’en profiter. "

F1, rallye, chacun son truc… Alonso et Neuville sont des champions d’exception qui se respectent et méritent le respect.